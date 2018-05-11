البطولة التاسعة لكأس الملك طموح الاتحاديين.. الفيصلي عقبتهم

يسعى فريق نادي الاتحاد الأول لكرة القدم من خلال لقائه بفريق الفيصلي مساء غد السبت، ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي، للظفر بالبطولة التاسعة له خلال مشواره الرياضي منذ تأسيسه.





ويطمح الاتحاديون إلى تحقيق فريقهم البطولة التاسعة له في كأس الملك، في الوقت الذي حقق فيه الاتحاد البطولة ثماني مرات خلال تاريخه، ثلاثًا منها متتالية، وخمسًا متفرقة، وشارك في 12 نهائيًّا من قبل، وخسر في 4 نهائيات. حسب صحيفة "سبق"





وجاءت بطولات الاتحاد على النحو الآتي:

في أعوام 1958- 1959- 1960- 1963- 1367- 1388- 2010- 2013.





يُذكر أن فريق الوحدة من مكة يُعد أكثر من قابل الاتحاد في النهائي، وفاز عليه في ثلاث لقاءات، كانت في عام 1358 بعدد الركنيات في المباراة كما كان ينص النظام عليه حين ذاك بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في شوطَي المباراة. وفي عام 1359 فاز الاتحاد "2-0"، وفي عام 1360 فاز الاتحاد "3- 0". كما كانت أكبر نتائج الاتحاد في جميع النهائيات أمام النصر في عام 1367 بـ"5 – 3".







