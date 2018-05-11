ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

البطولة التاسعة لكأس الملك طموح الاتحاديين.. الفيصلي عقبتهم

الجمعة 11/مايو/2018 - 11:05 م
البطولة التاسعة لكأس الملك طموح الاتحاديين.. الفيصلي عقبتهم
طباعة
الفجر السعودي
 
يسعى فريق نادي الاتحاد الأول لكرة القدم من خلال لقائه بفريق الفيصلي مساء غد السبت، ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي، للظفر بالبطولة التاسعة له خلال مشواره الرياضي منذ تأسيسه.

ويطمح الاتحاديون إلى تحقيق فريقهم البطولة التاسعة له في كأس الملك، في الوقت الذي حقق فيه الاتحاد البطولة ثماني مرات خلال تاريخه، ثلاثًا منها متتالية، وخمسًا متفرقة، وشارك في 12 نهائيًّا من قبل، وخسر في 4 نهائيات. حسب صحيفة "سبق"

وجاءت بطولات الاتحاد على النحو الآتي:
في أعوام 1958- 1959- 1960- 1963- 1367- 1388- 2010- 2013.

يُذكر أن فريق الوحدة من مكة يُعد أكثر من قابل الاتحاد في النهائي، وفاز عليه في ثلاث لقاءات، كانت في عام 1358 بعدد الركنيات في المباراة كما كان ينص النظام عليه حين ذاك بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في شوطَي المباراة. وفي عام 1359 فاز الاتحاد "2-0"، وفي عام 1360 فاز الاتحاد "3- 0". كما كانت أكبر نتائج الاتحاد في جميع النهائيات أمام النصر في عام 1367 بـ"5 – 3".


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
0
x
21:00
1
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
1
x
19:00
1
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
0
x
18:00
0
أياكس أمستردام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 11:10:06 PM