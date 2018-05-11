إنفجار في سفينة "تركية" تحمل قمحا إلى "اليمن"

ألحق انفجار أضرارا بسفينة تركية تحمل قمحا إلى ميناء الصليف اليمني الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، وسط روايات مختلفة أرجعت الحادث الذي وقع يوم الخميس إلى انفجار غامض على متن السفينة أو هجوم صاروخي محتمل.





وقال متحدث باسم التحالف العسكري بقيادة السعودية إن سفينة تابعة للتحالف تلقت بلاغا من ربان السفينة التي تحمل اسم إنجي إنيبولو أفاد بظهور فتحة في وسط السفينة على الجانب الأيسر.





وقال المتحدث في بيان إن قوات التحالف أجرت معاينة للحادث وزارت السفينة ووجدت انفجارا من الداخل إلى الخارج.





وأضاف أن الربان قال إنه لا يعلم سبب الأضرار. وسحب التحالف السفينة لاحقا إلى ميناء جازان السعودي.





وقال مصدر ملاحي إن من المحتمل أن تكون الأضرار قد نتجت عن ارتفاع شديد في الحرارة في أجزاء من السفينة أو صاروخ.





وذكر مصدر آخر على صلة بالشحنة أن السفينة كانت تحمل 50 ألف طن من قمح الطحين الروسي وأضاف أن من غير الواضح ما إذا كانت الأضرار نتيجة صاروخ أو انفجار داخلي بالسفينة بينما كانت راسية على بعد قرابة 112 كيلومترا قبالة الصليف الواقع إلى الشمال مباشرة من ميناء الحديدة في البحر الأحمر.





وقال المصدر إن السفينة كانت في منطقة الانتظار، حيث ترسو السفن عادة انتظارا للحصول على إذن بالدخول.









وأظهرت بيانات لتعقب حركة السفن آخر موقع لسفينة البضائع الصب إنجي إنيبولو في الساعة 1157 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة على أنها في الطريق في البحر الأحمر ووجهتها ميناء الصليف.





وتعرضت سفن تجارية قبالة ساحل اليمن لهجمات صاروخية نفذتها حركة الحوثي خلال الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.





وقال عاملون في ميناء الصليف إن الواقعة أحيلت إلى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش والتي تشكلت في 2016 بهدف تسهيل دخول السلع التجارية