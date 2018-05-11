لماذا لم يحتفل محمد صلاح أمام روما ؟ "اللاعب يجيب"





وأكد صلاح، أنه لم يحتفل بأهدافه ضد روما، لأن الفريق به عدد كبير من زملائه وكان يراعى مشاعرهم.

برر الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عدم احتفاله بعد إحرازه للأهداف في مرمى روما الإيطالي وهو فريقه السابق، عند مقابلته وجهًا لوجه بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وأضاف في تصريحات خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "ON E"، أنا شعر حينها بمشاعر مختلطة عندما واجه فريقه السابق وهو نفس الإحساس الذي كان يشعر به عند مواجهته لتشيلسي وفيورنتينا بصفتهم أنديته السابقة.