رمضان صبحي: يكشف الفارق بين المدرب الأجنبي والمحلي

كشف الدولي المصري رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي عن الفارق بين المدرب الأجنبي والمدرب المصري.





وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية لفضائية mbc مصر : " عندما كنت في مصر كان يجب علي الفوز بجميع المباريات وجميع البطولات ولكن في ستوك نحاول أن نلمم أنفسنا حتى نكون في منتصف الجدول".





واختتم صبحي تصريحاته قائلاً : " في مصر المدرب هو من يطبق وجهة نظره بينما هنا من الممكن أن اعرض وجهة نظري على المدرب ولو كانت صحيحة يطبقها ولو خاطئة فيصرف النظر عنها".



