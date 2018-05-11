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رمضان صبحي: يكشف الفارق بين المدرب الأجنبي والمحلي

الجمعة 11/مايو/2018 - 11:05 م
رمضان صبحي: يكشف الفارق بين المدرب الأجنبي والمحلي
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ريهام عبدالمحسن
 
كشف الدولي المصري رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي عن الفارق بين المدرب الأجنبي والمدرب المصري.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية لفضائية mbc مصر : " عندما كنت في مصر كان يجب علي الفوز بجميع المباريات وجميع البطولات ولكن في ستوك نحاول أن نلمم أنفسنا حتى نكون في منتصف الجدول".

واختتم صبحي تصريحاته قائلاً : " في مصر المدرب هو من يطبق وجهة نظره بينما هنا من الممكن أن اعرض وجهة نظري على المدرب ولو كانت صحيحة يطبقها ولو خاطئة فيصرف النظر عنها".

المزيد عن: منتخب مصر ستوك سيتي رمضان صبحي
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