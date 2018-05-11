بالتعاون مع Goldman Sachs.. أبل تطلق بطاقات "إئتمان" لعملائها!

كشف تقرير حديث من صحيفة wsj أن شركة أبل وبنك Goldman Sachs الاستثمارى يستعدان لإطلاق بطاقة ائتمانية مشتركة جديدة، وهى خطوة من شأنها أن تعمق خطوات الشركة العملاقة فى مجال المدفوعات، وتُشكّل أول غزو لشركة تكنولوجية فى صناعة البلاستيك.





وقال الأشخاص المطلعون على هذا الأمر، إن البطاقة المزمعة ستحمل العلامة التجارية "أبل باى" ويمكن إطلاقها فى أوائل العام المقبل، كما سيوفر بنك Goldman Sachs قروضا خاصة لعملاء متاجر آبل فى عدد كبير من الدول حول العالم.





يمكن أن تساعد بطاقة Apple-Goldman محاربة نقاط الضعف التى تواجهها حاليا، فمع تباطؤ نمو مبيعات هواتف آيفون الجديدة، تركز شركة Apple على خدمات مثل مدفوعات الهاتف المحمول، واشتراكات خدمات الموسيقى، ومبيعات متجر التطبيقات.



