بعد عودة البطولة بحلتها الجديدة.. هل يدوِّن الفيصلي اسمه مع الكبار؟

توقفت بطولة خادم الحرمين الشريفين بعد تغيير اسم الدوري السعودي إلى دوري خادم الحرمين الشريفين قبل أن تعود بحلتها الجديدة، وتدخل على خط المسابقات السعودية بشكل وطراز مختلف مع بقاء القيمة ثابتة.





وتصنف هذه البطولة بوصفها أغلى المسابقات نظرًا لما تختزله في تفاصيلها من طقوس استثنائية، لعل أبرزها - على سبيل المثال لا الحصر - مصافحة القائد لشباب شعبه، عدته وعتاده، وثروته الكبرى.. في ختام دائمًا ما يكتسي حلة الوفاء، وبه ومعه تتجدد اللحمة والولاء. حسب صحيفة "سبق"





مكافآت البطولة:

وزادت من قيمة البطولة المبالغ المالية التي يحصل البطل ووصيفه عليها؛ إذ يحصل البطل على مبلغ 10 ملايين ريال، فيما يحصل الوصيف على مبلغ 5 ملايين ريال. وقد تم إقرار هذه المكافآت مع حزمة قرارات صدرت خلال الموسم الحالي، هدفها رفع قيمة المسابقات السعودية، والارتقاء بها نحو العالمية.





وكانت أولى مراحل كأس خادم الحرمين الشريفين في عام 1957م، واستمرت قرابة ثلاثة عقود قبل أن يتم إيقافها في عام 1990م. وكانت عودتها عام 2008م مقتصرة على أندية الدوري الممتاز، وتم بعد ذلك منح الفرصة لأندية الظل. ويسلط هذا التقرير الضوء على أبطال كأس الملك بعد إقرارها في عام 2008م.







