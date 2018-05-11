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رسميًا.. "ألفا روميو ستيلفيو 2018" تصل إلى الأسواق العربية (فيديو)

الجمعة 11/مايو/2018 - 11:00 م
رسميًا.. ألفا روميو ستيلفيو 2018 تصل إلى الأسواق العربية (فيديو)
الفا روميو ستيلفيو
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وصلت أحدث سيارات "ألفا روميو" لعام 2018؛ إلى الأسواق العربية بعد فترة انتظار دام طويلاً.
 
وتأتي سيارة "ستيلفيو" موديل 2018 المنضمة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV الصغيرة؛ بمحرك بنزين V6 حصري ثنائي التوربو من الألمونيوم وبقوة 600 حصان.

بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ومتكاملة مع عمود المقود، في ميزة حصرية؛ بالإضافة إلى ميزة توفير الوقود التي أصبح لا غنى عنها.

وجاء الهيكل الخارجي لـ"ستيلفيو" الإيطالية؛ مكوناً من ألياف الكربون كميزة لتخفيف الوزن.
 
أما الكبينة الداخلية فجاءت غاية في الفخامة والحرفية كعادة العملاق الإيطالي؛ حيث صممت جميع الدواخل من ألياف الكربون والجلود والكنتارا.

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