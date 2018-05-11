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مدحت قريطم: 75% من الحوادث بسبب السلوك الشخصي لقائد المركبة

الجمعة 11/مايو/2018 - 11:01 م
مدحت قريطم: 75% من الحوادث بسبب السلوك الشخصي لقائد المركبة
اللواء مدحت قريطم
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داليا الحسين
 

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة السابق، تفاصيل جديدة عن مشروع المرور الجديد.

وأضاف "قرطيم"، خلال حواره ببرنامج "أخر الأسبوع"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الجمعة أن القانون الجديد للمرور جاء بسبب العوار الموجود في القانون القديم بالإضافة إلى زيادة معدل الحوادث في مصر، منوها أن 75 % من الحوادث بسبب السلوك الشخصي لقائد المركبة.

وأكد أنه لا بد من وجود مدارس قيادة ترتقي لمستوي مدارس العالم، لافتا إلى أن القانون الجديد نص أن المواطن لن يحصل على رخصة قيادة إلا بعد حصوله على دورة لمدة 3 شهور في أحد المدارس المعتمدة في إدارة المرور.
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