بركات يرفض رحيل البدري عن الأهلي

قال محمد بركات نجم النادي الأهلي السابق، أنه يرفض فكرة التفريط في خدمات حسام البدري، المدير الفني للفريق، في حالة تعثره أمام كمبالا سيتي كما يتردد.

وتابع بركات في تصريحات تلفزيونية، عقب ودية الأهلي وأياكس الهولندي بالإمارات في مهرجان اعتزال حسام غالي قائد الأحمر: "لن ننسى للبدري إنجازاته وما قدمه للفريق، وأعتقد أنه يستحق أن يستمر في منصبه كمدير فني ولديه أفكار متجددة للتعامل مع الأجواء داخل النادي".

وأكمل: "حتى إذا غاب الفوز عن الأهلي في لقاء كمبالا الأوغندي، فالفريق أمامه 4 مباريات أخرى بعد بطولة كأس العالم، ويستطيع التعويض بعد تدعيم صفوفه".

واعترف بركات بوجود تراجع واضح في أداء ونتائج الأهلي، مؤكداً أن رحيل عبد الله السعيد، صانع الألعاب للدوري الفنلندي، ليس السبب الوحيد لذلك، بل هناك إصابات مؤثرة وخاصة للثنائي، وليد أزارو وجونيور أجاي.

وطالب بركات، الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، بضم محمد حمدي ظهير أيسر المصري بعد تألقه طوال الموسم.