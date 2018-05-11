أزمات "العدل جروب" مع تامر مرسي.. يسرا تجدد الخلاف ومحمد رمضان عامل مشترك (تقرير)

أزمات متلاحقة تعرضت لها شركة "العدل جروب"، التي يرأسها الأخوة مدحت ومحمد وجمال العدل، وتعتبر من أقدم شركات الإنتاج في مصر، حيث تم إنشائها عام 1997، لتحقق نجاحاً باهراً في باكورة إنتاجاتها الفنية في السينما، بعد التعاقد مع النجم محمد هنيدي، على بطولة فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998.

وبعد تصدره إيرادات السينما المصرية آنذاك، كررت "العدل جروب" تعاونها مع "هنيدي" في فيلم "همام في امستردام" عام 1999، لتأخذ طريقها إلى نجاح جديد، ساهم في تكرار التعاون بينهما في فيلم "صاحب صاحبه" عام 2002، لتبدأ الشركة سلسلة أعمالها الدرامية مع النجمة يسرا، بدءا من مسلسل "ملك روحي" عام 2003.

وبعد مرور 15 عاماً على تعاونهما في السينما، ورد اسم محمد هنيدي، ضمن قائمة النجوم الذين تعاقدوا مع "العدل جروب" على أعمالهم الدرامية في رمضان 2018، وأثار النبأ فرحة كبيرة لدى الجمهور، خاصة بعد الإعلان عن إعادة تقديم رواية "أرض النفاق" للأديب يوسف السباعي، التي سبق أن قدمها الراحل فؤاد المهندس في السينما.

من ناحية أخرى، كانت يسرا، محل خلاف مع شبكة قنوات on tv، عام 2016، وتحديداً عندما تقدمت شركة "العدل جروب"، بعدة بلاغات ضد القناة السابق ذكرها، بتهمة السطو والفرصنة على حلقات مسلسلي "فوق مستوى الشبهات" ليسرا، و"سقوط حر" لنيللي كريم، وأصدرت بيان توضيحي للأزمة آنذاك.

وتقدمت "العدل جروب" بطلب للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، باعتبارها المهيمنة على ما يتم عرضه عبر القنوات الفضائية، وذلك لمنع عرض المسلسلين على شاشة قنوات "on tv"، في رمضان 2016، فيما أكد جمال الشناوي رئيس تحرير القناة، أن المنتج تامر مرسي، هو المسؤول الأول عن الخلاف.

أصبح المنتج تامر مرسي، أو "حوت الإنتاج" كما يلقبه البعض، ومالك شركة "سينرجي" للإنتاج الفني، المعروفة بتعاقدها مع كبار نجوم الوطن العربي، محل خلاف جديد بين "on" والعدل جروب، وذلك بالتزامن مع خطواته الأولى في رئاسة مجلس إدارة مجموعة "إعلام المصريين"، المالكة لقنوات on، منذ فبراير الماضي.

ويبدو أن "مرسي" استخدم سيطرته على كيان قنوات on، في تصفية حساباته مع "العدل الجروب"، التي أبرمت تعاقداً قديماً مع المهندس أسامة الشيخ، رئيس مجلس إدارة "إعلام المصريين" الأسبق، على عرض مسلسلي "أرض النفاق" لهنيدي، و"لدينا أقوال أخرى" ليسرا، على شاشة قنوات on، قبل تولي "مرسي" إدارتها.

وفي مفاجأة غير متوقعة، أعلن "هنيدي" عن خروج مسلسله "أرض النفاق" من السباق الرمضاني المقبل، ولم يذكر الأسباب الحقيقية غير أن القناة قررت عدم عرضه، ليعقبه بساعات الإعلان عن خروج مسلسل "لدينا أقوال أخرى" من السباق الرمضاني، وعدم عرضه على قناة on، لتصبح "الضربة القاضية" لشركة "العدل جروب".

وكانت "العدل جروب" نجحت في التعاقد مع النجم محمد رمضان، على إنتاج مسلسله لرمضان 2018، بعنوان "نسر الصعيد"، وعرضه على شاشة قنوات dmc الفضائية، بحسب ما أعلنه "رمضان"، رداً على تصريحات محمد عبدالمتعال رئيس قناة mbc مصر، بعدم التزام "رمضان" بتنفيذ تعاقده مع مجموعة mbc، على مسلسله لهذا العام.

عبر موقف المنتج تامر مرسي، من شركة "العدل جروب" المنتجة لمسلسل محمد رمضان، المتوقع استحواذه على نسب المشاهدة في رمضان، عن انحيازه لمجموعة mbc مصر، التي تعرض له العديد من المسلسلات كعادتها كل عام، وهناك بعض الآراء التي رأت أن الأمر تعدى مرحلة الخلاف، ليصبح تكوين تكتل إعلامي ضد "العدل جروب".