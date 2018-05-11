الشحات يعلق على تتويجه بأفضل لاعب في الإمارات

صرح حسين الشحات نجم العين بأنه تمكن من حصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإماراتى هذا الموسم بعد منافسة شديدة مع لاعبين آخرين مميزين.





وقال الشحات في تصريحات هاتفية لفضائية صدى البلد : "لقد تفوقت على عمر عبد الرحمن (عموري) فهو نجم كبير هنا في الإمارات ويعد أفضل لاعب في آسيا وحصد جائزة أفضل لاعب محلى".





وأضاف : "كما شملت المنافسة اللاعب ماركوس بيرج هداف الدوري الإماراتي، فهو إنجاز تحقق بعد خمسة أشهر فقط من انضمامي للفريق ويفرض علي مسؤولية كبيرة بعد بيعي للعين بشكل نهائي".





وتابع: "أتمنى الفوز بمزيد من الألقاب، لقد حققت الدورى والكأس بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب فى غضون 15 يوما فقط، العين قادر على التأهل واستكمال مشواره فى البطولة الآسيوية".





وعن أزمته الأخيرة، اختتم الشحات تصريحاته قائلاً : "كانت مجرد مشادة فقط داخل الملعب، وهناك من حاول تضخيمها سعيا لإيقافي. أتمنى الإنضمام لصفوف المنتخب فى كأس العالم، والجهاز الفني للمنتخب تواصل معي منذ أسبوعين".