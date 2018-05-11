أسهم شركات "الرعاية الصحية" تصعد بعد تعليقات "ترامب "





صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 في بورصة وول ستريت اليوم، الجمعة مدعوما بمكاسب لأسهم شركات الرعاية الصحية بعد أن ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة هاجم فيها أسعار الأدوية المرتفعة لكنه تفادى اتخاذ إجراءات قوية لخفضها.





وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 91.64 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 24831.17 نقطة، بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.65 نقطة، أو 0.17 بالمئة ليغلق عند 2727.72 نقطة.





وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 2.09 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 7402.88 نقطة.





وتنهي المؤشر الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 2.7 بالمئة وستاندرد آند بورز 2.4 بالمئة وداو جونز 2.3 بالمئة.