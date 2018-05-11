"دبي الرياضية" تواكب نهائي "كأس الملك" بتغطية موسعة

تعتزم قناتا دبي الرياضيتان الأولى والثالثة البدء بتغطية خاصة لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الاتحاد والفيصلي ابتداءً من اليوم الجمعة عند الساعة 10م بتوقيت مكة المكرمة من خلال أستوديو مفتوح في الواجهة البحرية الجديدة على كورنيش مدينة جدة.





وسيشارك نخبة من الضيوف في الوسط الفني والرياضي حتى منتصف الليل، أما غداً السبت فستكون التغطية قبل بداية المباراة بساعتين من خلال أستوديو تحليلي خاص في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة"، وسيتولى المذيع المعروف مشعل القحطاني تقديمه برفقة خالد الشنيف وعبدالله وبران. حسب صحيفة "سبق"





في حين سيكون التعليق والوصف من نصيب المعلق الشهير فارس عوض.







