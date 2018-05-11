مدرسة راهبات ترفض قبول طفلة لكون الأب والأم "مكفوفين".. ووالدتها تستغيث بـ"الهيئة الإنجيلية"

استغاثت سارة أشرف ولي أمر الطالبة جويرية أحمد سعيد بالهيئة الإنجيلية ووزارة التربية والتعليم، وذلك بعدما رفضت إحدى مدارس الراهبات استقبال ابنتها بسبب أن أولياء الأمور "مكفوفين".





في البداية قامت ولي الأمر بعمل منشور على "فيس بوك" للاستغاثة بالمسئولين وكتبت عبر منشور على صفحتها الشخصية جزء من القصة.





تواصلت "الفجر" مع ولية الأمر والتي كشفت كواليس الأزمة، في البداية أكدت أن مستوى مدارس الراهبات جيد جدًا، وأشارت إلى أن ابنتها جويرية التحقت بمدرسة "نوتردام لغات" الخاصة لغات بهليوبليس في مرحلة البيبي كلاس، وعندما وصل سنها إلى الخمس سنوات أرادت أن تلحقها بنفس المدرسة ولكن في فرع العباسية نظرًا لأن المدرسة لا تشترط الموقع الجغرافي بالاضافة إلى أن السن يكون مناسب في هذا الفرع.





وأضافت أن المدرسة قامت بتبرير الرفض بأن الموقع الجغرافي ليس مناسب رغم أن المدرسة لا تشترط الموقع الجغرافي وقامت بقبول طلاب غير مقيدين بنفس موقع المدرسة.



