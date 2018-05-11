يويفا: بوفون خرق قواعد السلوك

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تهمة سوء التصرف وخرق قواعد السلوك لحارس يوفنتوس جيانلويجي بوفون اليوم الجمعة بسبب تعليقات صدرت منه عن الحكم مايكل أوليفر بعد هزيمة فريقه أمام ريال مدريد.





واستشاط حارس مرمى إيطاليا غضباً من قرار الحكم أوليفر باحتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لريال مدريد كانت حاسمة بإستاد سانتياغو برنابيو في فوز يوفنتوس 3-1 ليمنح الفريق الإسباني التفوق 4-3 في النتيجة الإجمالية لمواجهتهما في دور الثمانية.

وفي اللحظة الأكثر حزناً في المسيرة الرائعة للحارس البالغ عمره 40 عاماً، اندفع بوفون باتجاه الحكم الانكليزي وصرخ في وجهه حتى أخرج له أوليفر، الذي كان محاطاً بلاعبين آخرين من يوفنتوس، البطاقة الحمراء.

ووجه بوفون انتقادات حادة إلى أوليفر بعد المباراة قائلاً إنه لم يكن على مستوى المباراة وكان يجب أن يكون في المدرجات يتسلى بتناول المقرمشات وإنه ليس لديه قلب بل سلة مهملات.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان بموقعه على الانترنت إنه وجه اتهامين لبوفون فيما يتعلق بحصوله على بطاقة حمراء مباشرة وكذلك “خرق قواعد السلوك".

وستنظر لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي القضية في 31 أيار/مايو.