زيارة سرية تجبر وكيل "الأطباء" على الاستقالة.. ووزير الصحة كلمة السر



طالب مجموعة من الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة، باستقالته من منصبه، بعد فشل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة صباح اليوم، بسبب ترتيبه لقاء بين وزير الصحة والنقيب العام دون علم مجلس النقابة، لبحث سبل حل أزمة طبيب العاشر، وهو ما اعتبره بعض الحضور سببًا رئيسيًا، لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث تم إعلان تسجيل 500 طبيب بدلا من ألف طبيب في حين أن عدد الأطباء 300 ألف طبيب.



وأكد الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل نقابة الأطباء، فى تصريح خاص لـ"الفجر"، انه لا يوجد أسباب لاستقالته، وليس لها أي علاقة بانتقاد الأطباء له لمقابلة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي، مساء أمس الخميس، قائلًا: "تقدمت باستقالتى من منصب وكيل النقابة، ولكن مازلت عضو فى المجلس وامارس جميع أعمالى".



وقالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد للأطباء: "لا توجد أسباب لاستقالة الدكتور أسامة عبد الحي".



ومن جانبها حاولت "الفجر" التواصل مع عدد من أعضاء مجلس النقابة، للوقوف على أسباب الاستقالة، ولكن أغلب الأعضاء لم يوضحوا الأمر أو يبدوا بأى أسباب.



وشهدت الجمعية العمومية والتى عقدت اليوم الجمعة، حالة من الغضب بين جموع الأطباء الحاضرين في اجتماع العمومية الذي لم يكتمل لجمعية عمومية كاملة، حيث تم إعلان تسجيل 500 طبيب بدلا من ألف طبيب في حين أن عدد الأطباء 300 ألف طبيب.



وبدأ الغضب بعدم اكتمال الجمعية من الأساس وإلقاء اللوم على أعضاء مجلس النقابة العام وعدم تحملهم المسئولية كاملة، خصوصًا بعد زيارة الدكتور حسين خيري، نقيب الاطباء، والدكتور أسامة عبد الحى، وكيل النقابة، لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضى، مساء أمس الخميس زيارة مفاجأة دون علم مجلس النقابة، وذلك لبحث كافة السبل الممكنة لحل أزمة طبيب الشرقية، وذلك بحضور الطبيب محمد حسن وخال الطبيب المحامي، مما أدى إلى غضب جموع الأطباء من لقاء الوزير والذي طالما تجاهل خطابات النقابة في عدد من الأزمات، بحسبهم.



ووافق مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، منذ قليل على استقالة الدكتور أسامة عبد الحى، من منصب وكيل نقابة الأطباء، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد اليوم الجمعة.

