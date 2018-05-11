والدة ضحية السحل بـ لندن: "مريم عروسة في الجنة.. وربنا يصبرني"



وأضافت "عبدالعليم"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، أثناء دفن مريم بمقابر الأسرة بالقاهرة الجديدة: "حق مريم هيرجع.. وربنا يصبرني بدعوات ودموع المصريين".



ومن ناحيته، عقب والد مريم، قائلا: "مش هتنازل عن حق مريم لآخر نفس في عمري، وحقها مش هسيبه".



قالت نسرين عبدالعليم، والدة الطالبة مريم مصطفى ضحية الاعتداء الوحشي ببريطانيا، إنها تشعر إن ابنتها عروسة في الجنة.