والدة ضحية السحل بـ لندن: "مريم عروسة في الجنة.. وربنا يصبرني"
الجمعة 11/مايو/2018 - 10:45 م
هدى عبدالرازق
قالت نسرين عبدالعليم، والدة الطالبة مريم مصطفى ضحية الاعتداء الوحشي ببريطانيا، إنها تشعر إن ابنتها عروسة في الجنة.
وأضافت "عبدالعليم"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، أثناء دفن مريم بمقابر الأسرة بالقاهرة الجديدة: "حق مريم هيرجع.. وربنا يصبرني بدعوات ودموع المصريين".
ومن ناحيته، عقب والد مريم، قائلا: "مش هتنازل عن حق مريم لآخر نفس في عمري، وحقها مش هسيبه".
وأضافت "عبدالعليم"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، أثناء دفن مريم بمقابر الأسرة بالقاهرة الجديدة: "حق مريم هيرجع.. وربنا يصبرني بدعوات ودموع المصريين".
ومن ناحيته، عقب والد مريم، قائلا: "مش هتنازل عن حق مريم لآخر نفس في عمري، وحقها مش هسيبه".
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