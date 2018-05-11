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نقابة الفلاحين: مشروع المليون ونصف فدان "فكرة خارج الصندوق"

الجمعة 11/مايو/2018 - 10:43 م
نقابة الفلاحين: مشروع المليون ونصف فدان فكرة خارج الصندوق
المهندس عادل زيدان
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أمنية فوزي
 
قال المهندس عادل زيدان، أمين اللجنة الاقتصادية للنقابة العامة للفلاحين، إن مشروع المليون ونصف فدان فكرة "خارج الصندوق"، مشيرًا إلى أن المشروع "واعد"، وهام للدولة المصرية.

وأكد "زيدان"، خلال برنامج "من سيزرع المليون" المُذاع على قناة "الصحة والجمال"، أنه يجب استغلال كافة الإمكانيات التي توفرها الدولة، للحصول على أفضل نتيجة وأعلى كم إنتاج.

ولفت إلى أنه يجب استغلال الأرض الزراعية المكشوفة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والتوسع الرأسي في إنتاج الخضروات داخل "الصوب" الزراعية، موضحًا أن استخدام الصوب في زراعة الخضروات يحقق إنتاج كبير يسمح بالتصدير، مع استغلال الأرض الطينية في إنتاج الزراعات الاستراتيجية مثل القمح والذرة وغيرها من المحاصيل.
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