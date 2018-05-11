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"أمريكا" و"الإمارات" توقعان إتفاقا بشأن المنافسة في الطيران

الجمعة 11/مايو/2018 - 10:30 م
أمريكا والإمارات توقعان إتفاقا بشأن المنافسة في الطيران
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وقعت الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية اتفاقا اليوم، الجمعة، لتسوية مزاعم أمريكية بأن شركات طيران خليجية تلقت دعما حكوميا مجحفا.

والاتفاق الطوعي، الذي ينطبق على شركتي الاتحاد للطيران وطيران الإمارات ومن المتوقع أن يعلن الأسبوع القادم، مماثل لاتفاق أعلن عنه في يناير بين الولايات المتحدة وقطر وافقت فيه قطر على نشر معلومات مالية تفصيلية بشأن شركة الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة.

ومنذ عام 2015، تحث شركات الطيران الأمريكية الكبرى حكومة الولايات المتحدة على تحدي تصرفات شركات الطيران الثلاث الكبرى في الشرق الأوسط بمقتضى اتفاقيات ”السماوات المفتوحة“.

وتجادل شركات الطيران الأمريكية بأن شركات الطيران الخليجية تلقت دعما مجحفا من حكوماتها بلغ أكثر من 50 مليار دولار على مدار السنوات العشر الماضية.
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