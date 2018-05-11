محمد إبراهيم يرحل عن الزمالك بعد نهائي الكأس

أصبح محمد إبراهيم لاعب وسط الزمالك، علي أعتاب الرحيل عن القلعة البيضاء، في نهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب أزمته الأخيرة مع أيمن حافظ مدير الكرة وابتعاده عن تدريبات الفريق منذ 20 يومًا.

وأفادت أنباء أن محمد إبراهيم يدرس الرحيل إلي الدوري السعودي في الموسم المقبل ولكنه ينتظر الموقف الأخير للزمالك معه عقب نهائي كأس مصر المقرر له الثلاثاء المقبل.

و قد يكون محمد إبراهيم أولى الصفقات للفريق الذي سيقوده أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للزمالك، علمًا بأن الأخير أعلن أنه سيقود ناديًا سعوديًا في الموسم الجديد.