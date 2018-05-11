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بنك مصر: رفع سعر الدولار غير مقلق.. يوجد وفرة منه (فيديو)

الجمعة 11/مايو/2018 - 10:37 م
بنك مصر: رفع سعر الدولار غير مقلق.. يوجد وفرة منه (فيديو)
محمد الأتربي
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هدى عبدالرازق
 
قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن الدولار متوفر في البنوك، وليس هناك قلق، موضحًا أن الاحتياطي الأجنبي النقدي بمصر يصل إلى 44 مليار دولار.

وأشار "الأتربي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن بنك مصر كان لديه فائض من الدولار بالأمس، مضيفًا أنه لا يوجد عميل واحد طلب إجراء اعتماد له، ولم يجد دولار.

وأضاف أن رفع سعر الدولار 5 أو 10 ساغ غير مقلق، وإنما يخضع لحالة العرض والطلب، وليس للبنك تدخل في تحديد سعر الدولار.
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