أحمد جمعة: حزين للتعادل أمام الإسماعيلي.. وأحمل بالمنتخب

قال أحمد جمعة، مهاجم المصري، إنه حزين على ضياع نقطتين لفريقه اليوم أمام الإسماعيلي، وضياع فرصة احتلاله المركز الثاني بالدوري.

وأضاف جمعة في تصريحات تلفزيونية، أن المصري كان الأفضل في اللقاء، مشيرا إلى أنه يحترم الإسماعيلي لكنه لم يقدم ما يستحق عليه التعادل.

وواصل: "أتمنى أن أنضم للمنتخب الأول، وأقدم كل ما لدي، لكن الجهاز الفني للمنتخب هو صاحب الرأي الأول والأخير، وإذا رأى أنني سأكون إضافة للمنتخب فأنا تحت أمره".

وتمني جمعة التوفيق لزملائه في مواجهة الهلال السوداني، يوم الأربعاء المقبل، بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، موضحا أنه سيغيب عنها للإيقاف، بجانب زميله أريستيد بانسيه المصاب.