احتضان زوجته وتحية روح والده.. 5 مشاهد مؤثرة من اعتزال حسام غالي(صور)

عادة ما تنتهي الدقيقة 90 في كل مباراة بفرحة عارمة بالنصر، أو حزن يخيم على المدرجات إثر الهزيمة، إلا أن المشاعر تحولت إلى النقيض داخل ساحة مهرجان اعتزال الكابيتانو حسام غالي، في اللقاء الذي شهد فوز الأهلي على نظيره أياكس أمستردام بهدف نظيف، والذي أقيم مساء اليوم الجمعة .

فمع سماع صوت صافرة إعلان نهاية اللقاء، ارتوت أرضية الملعب بدموع المحبين في القلعة الحمراء، تاثرًا بوداع أسطورة الساحرة المستديرة، الذي نجح في خطف قلوب الأهلاوية لسنوات طوال مشواره الكروي المحفوف بانتصارات جعلت الفرحة تتسلل إلى قلوب المشجعين، في محاولة منهم لإقناعة بالعودة عن قراره الذي أسدل ستائر الحزن على مدرجات مشجعي الكرة المصرية .