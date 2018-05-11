احتضان زوجته وتحية روح والده.. 5 مشاهد مؤثرة من اعتزال حسام غالي(صور)

عادة ما تنتهي الدقيقة 90 في كل مباراة بفرحة عارمة بالنصر، أو حزن يخيم على المدرجات إثر الهزيمة، إلا أن المشاعر تحولت إلى النقيض داخل ساحة مهرجان اعتزال الكابيتانو حسام غالي، في اللقاء الذي شهد فوز الأهلي على نظيره أياكس أمستردام بهدف نظيف، والذي أقيم مساء اليوم الجمعة .
فمع سماع صوت صافرة إعلان نهاية اللقاء، ارتوت أرضية الملعب بدموع المحبين في القلعة الحمراء، تاثرًا بوداع أسطورة الساحرة المستديرة، الذي نجح في خطف قلوب الأهلاوية لسنوات طوال مشواره الكروي المحفوف بانتصارات جعلت الفرحة تتسلل إلى قلوب المشجعين، في محاولة منهم لإقناعة بالعودة عن قراره الذي أسدل ستائر الحزن على مدرجات مشجعي الكرة المصرية .
وشهد مهرجان الاعتزال لحظات مؤثرة اختلطت اليوم، لتجسد لنا لوحة فنية رائعة، ترصد " الفجر " أبرز لقطاتها في السطور التالية .
وداع الجماهير
حرص جماهير الأهلي، على وداع محبوبهم حسام غالي، على طريقتهم الخاصة، عبر تجهيز تيفو مميز، يحمل صورته مرسومة إلى جانب شعار القلعة الحمراء، ورقم القميص الخاص به، مدون عليها عبارة " شكرًا غالي " .
بكاء نجله الأكبر
دخل نجم الكرة، إلى الملعب في بداية المباراة برفقة زوجته ونجليه، حيث ظهروا جميعًا يرتدون قميص النادي إلى جوار والدهم لتشجيعه والتعبير عن دعمهم له .
وارتدى ابنه الأكبر قميصًا يحمل عبارة " فخور بوالدي "، والذي لم يتمالك نفسه حيث تأثر وانهمر في البكاء حزنًا على فراق أبيه للملاعب، ليحاول حسام غالي، تهدئته باحتضانه .
رسالة عاطفية
وجه نجم الكرة المعتزل، حسام غالي، رسالة أثارت عاطفة الجميع من محبيه، حيث شكر ناديه على مساندته طوال مشواره الكروي، ليتطرق في حديثه إلى زوجته، مضيفًا : " لميس مراتي كانت بتقولي روح للكورة حبيبتك أنا مش حبيبتك، دلوقتي آخر يوم في الكورة وهي هتفضل حبيبتي طول الوقت "، ليحتضن زوجته على الفور معبرًا عن تقديره لها في لحظاته الأخيرة داخل الملاعب .
رسالة عاطفية
وجه نجم الكرة المعتزل، حسام غالي، رسالة أثارت عاطفة الجميع من محبيه، حيث شكر ناديه على مساندته طوال مشواره الكروي، ليتطرق في حديثه إلى زوجته، مضيفًا : " لميس مراتي كانت بتقولي روح للكورة حبيبتك أنا مش حبيبتك، دلوقتي آخر يوم في الكورة وهي هتفضل حبيبتي طول الوقت "، ليحتضن زوجته على الفور معبرًا عن تقديره لها في لحظاته الأخيرة داخل الملاعب .
تحية لروح والده
في ختام حديث " غالي " قبل خروجه من الملعب، أعلن عن أمنيته بوجود والده – رحمه الله – إلى جانبه، قائلًا : " عمري ما اتكلمت عنه بس جه الوقت اللي أردله حقه لأني طول الفترة دي كنت ماشي بنصايحه " .
ثم طالب الجمهور بالتحية لروح والده، ليبدأ بمشاركة الجميع داخل الملعب في التصفيق، محاولًا تمالك نفسه قبل أن تسقط دموع عينيه .
السيلفي
شارك أبطال كرة القدم في مهرجان اعتزال " غالي"، حيث حرصوا مع نهاية اللقاء على توديعه بالتقاط صور " سيلفي " برفقة عماد متعب ومحمد بركات .