إيهاب يونس يتحدث عن تفاصيل تعلمه الإنشاد الديني





قال المنشد الديني الشيخ إيهاب يونس، إنه تعلم الإنشاد حينما كان فى "الكتاب" بمحافظة القليوبية مسقط رأسه، مشيرًا إلى أنه كان عمره ثلاث سنوات، وبعدها كبر والتحق بالأزهر الشريف حتى تخرج من كلية أصول الدين.وقدم خلال لقائه فى برنامج "معكم" على قناة CBC، إنشادًا دينيًا خاصًا بمناسبة قدوم شهر رمضان.