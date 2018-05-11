ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الذهب يرتفع 8 جنيهات مع ارتفاع الدولار بختام تعاملات اليوم 11-5-2018

الجمعة 11/مايو/2018 - 09:19 م
الذهب يرتفع 8 جنيهات مع ارتفاع الدولار بختام تعاملات اليوم 11-5-2018
طباعة
 
إرتفعت أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم الجمعة بقيمة 8 جنيهات للجرام الواحد مقارنة بأسعار الجمعة الماضية متأثرة بإرتفاع سعر الدولار محليًا وتغير سعر المعدن عالميًا صعودًا وهبوطًا. ليسجل عيار 21 نحو654 جنيها للجرام حتى الآن، مع هبوط  السعر العالمى لأوقية الذهب لتسجل 1318.8 دولارا، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 18 : 561.5 جنيه

عيار 21 : 654 جنيها

عيار 24 : 747.40 جنيه

الجنيه الذهب : 5232 جنيها

الأوقية : 1318.8 دولارا
وهبطت أسعار الذهب عالميًا  اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار قليلاً بينما تجاهل المستثمرون الاتساع المحتمل للصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1318.85 دولار للأوقية بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش بعد أن كان ارتفع إلى أعلى مستوى منذ نهاية أبريل عند 1322.8 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا اليوم الجمعة لكنه ما زال دون أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله يوم الأربعاء.

المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
0
x
21:00
1
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
1
x
19:00
1
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
0
x
18:00
0
أياكس أمستردام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 9:40:02 PM