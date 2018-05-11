الذهب يرتفع 8 جنيهات مع ارتفاع الدولار بختام تعاملات اليوم 11-5-2018

إرتفعت أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم الجمعة بقيمة 8 جنيهات للجرام الواحد مقارنة بأسعار الجمعة الماضية متأثرة بإرتفاع سعر الدولار محليًا وتغير سعر المعدن عالميًا صعودًا وهبوطًا. ليسجل عيار 21 نحو 654 جنيها للجرام حتى الآن، مع هبوط السعر العالمى لأوقية الذهب لتسجل 1318.8 دولارا، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 18 : 561.5 جنيه

عيار 21 : 654 جنيها

عيار 24 : 747.40 جنيه

الجنيه الذهب : 5232 جنيها

الأوقية : 1318.8 دولارا

وهبطت أسعار الذهب عالميًا اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار قليلاً بينما تجاهل المستثمرون الاتساع المحتمل للصراع في الشرق الأوسط.





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1318.85 دولار للأوقية بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش بعد أن كان ارتفع إلى أعلى مستوى منذ نهاية أبريل عند 1322.8 دولار في الجلسة السابقة.





وارتفع مؤشر الدولار قليلا اليوم الجمعة لكنه ما زال دون أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله يوم الأربعاء.