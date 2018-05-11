عماد سرور ملك الصعود .. وتاريخ حافل بالإنجازات

يعد عماد محمد سرور، من مواليد 17 فبراير 1970 أحد أبناء مدينة سرس الليان بالمنوفية، صاحب إنجاز الصعود مع فريق مركز شباب تلا إلى دوري القسم الثاني في الموسم الحالي، حقق العديد من النجاحات خلال مسيرتة التدريبية، التي بدأت بالصعود مع سرس الليان قبل أربع سنوات من القسم الثالث إلى الممتاز "ب" ثم التأهل لدورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز.

بدأ سرور مشواره مع الكرة لاعب في قطاع الناشئين بنادي سرس الليان، في سن 15 عاما، ونجح في تثبيت أقدامه، بموهبته وأهدافه، مع فرق الناشئين، لينضم للفريق الأول، لسرس خلال تواجده في فريق الشباب، ويصبح أحد الأعمدة الأساسية، وتلقى العديد من العروض، لكن جاء تمسك إدارة فريقه بجهوده، سبباً في الاستمرار مع سرس الليان حتى الاعتزال موسم 90-91 في سن 30 عاما.

عمل مدربا مساعدا في سرس الليان، خلال فترة تواجدة بالملاعب مع سرس، كما عمل مع العديد من المدربين منهم عباس شاهين، ومحمد بطة، ومصطفى حجاج، وسامي حجاج، ثم مديرا فنيا للفريق السرساوي، عقب رحيل المدير الفني هاني العنتبلي، موسم 2007-2008 في منتصف دوري الدرجة الأولى، خلال الموسم الذي شهد هبوط سرس الليان للقسم الثالث، كما عمل سرور مدربا عاما في نادي منوف لثلاثة مواسم، ثم تولى تدريب عرب الرمل، لنصف موسم، قبل أن يقود نادي منوف، بالقسم الرابع، ثم تولى تدريب مركز شباب تلا قبل موسمين.





صعد عماد سرور مع فريق سرس الليان للقسم الثاني خلال عملة مدرب عام موسم 2007 برفقة المدير الفني سامي حجاج، ثم رحل سرور من الفريق الأول عقب الصعود، ليقود فريق الناشئين في الموسم التالي بدوري القطاعات تحت 20 سنة، ثم تولى سرور مهمة الإدارة الفنية للسرس للمرّة الاولة بدوري القسم الثاني عقب رحيل العنتبلي.





وعمل سرور مدرب عام في نادي منوف لثلاثة مواسم مع العديد من المدربين منهم شبل الدقن، وعباس شاهين، وعفت مرسي، وعادل عبد الفتاح خلال فترة تواجد منوف بدوري الدرجة الأولى.





وعقب تجربة منوف، انضم سرور مجدداً للجهاز الفني لسرس الليان، مع أسامة حجاج، ثم تولى تدريب سرس الليان كمدير فني قبل سنوات، ونجح في التأهل بالفريق من دوري القسم الثالث للقسم الثاني، في إنجاز كبير.





وشهد الموسم الأول لسرس الليان في القسم الثاني وصول الفريق إلى دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز، حيث تضمت المجموعة 6 فرق هم دمنهور، والبلدية، وكفر الشيخ، وطنطا، والأوليمبي، ونجح سرس في الفوز على الأوليمبي 2-1 والتعادل مع كفر الشيخ 1-1 بينما خسر من دمنهور وطنطا والبلدية.





وشهد الموسم التالي استمرار سرور في تدريب سرس الليان حتى الدور الأول ثم رحل عقب الفوز على الحامول، ونجح فريق سرس الليان في البقاء ذلك الموسم بالقسم الثاني، وشهد الموسم التالي هبوط الفريق للقسم الثالث حتى الآن.





وتولى سرور تدريب نادي منوف لمدة 8 أسابيع قبل موسمين، نجح في الصعود بالفريق من القسم الرابع، للدرجة الثالثة، ليرحل عقب صعود الفريق، ويتعاقد مع تلا.





تولى سرور تدريب فريق مركز شباب تلا في بداية الموسم قبل الماضي، ونجح في الصعود للترقي، ولم يحالة التوفيق في التأهل للقسم الثاني، خلال الموسم الأول لة مع تلا، وشهد الموسم الثاني صعودة مع تلا للترقي مجدداً.





عقب صعود تلا للترقي للموسم الثاني على التوالي، شارك الفريق التلاوي في دورة الترقي، ونجح سرور في قيادة تلا للتأهل للقسم الثاني في الموسم الحالي، رغم الصعوبات التي عاشها مع تلا نجح في تحقيق إنجاز كبير بذلك التأهل، ليصبح عماد سرور صانع للإنجازات، وتاجر السعادة وملك الصعود مع أندية المنوفية.