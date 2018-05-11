بعد اعتزاله.. مسيرة 18 عامًا من الإنجازات والبطولات لـ"حسام غالي" في الملاعب

أسدل حسام غالي نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي الستار علي مسيرته الكروية التي امتدت لـ18 عامًا قضاها داخل ملاعب الساحرة المستديرة، صال وجال وسجل الكثير من الأهداف الحاسمة وحقق العديد من البطولات والألقاب مع المارد الأحمر ومنتخب مصر، وكتب اسمه بحروف من ذهب كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ القلعة الحمراء.









حسام غالي من مواليد 15 ديسمبر لعام 1981 (36 عامًا) في مدينة "بيلا" التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بدأ مشواره الكروي ضمن صفوف نادى "بيلا" الرياضي، ثم إنضم لصفوف قطاع الناشئين في النادي الأهلي عام 1996، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2000 في عهد الألماني راينر تسوبيل المدير الفني للفريق وكان عمره 17 عامًا، وشارك في أول مباراة رسمية مع الفريق أمام الشمس فى كأس مصر، وانتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر 4/0.









سجل حسام غالي أول أهدافه مع الأهلي في الثالث عشر من أكتوبر عام 2000 ، فى شباك جان دارك السنغالى ضمن مباريات الجولة الرابعة من دورى أبطال إفريقيا، وفاز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.









خاض حسام غالي خلال مسيرته الكروية مع النادي الأهلي (301 مباراة) في مختلف البطولات بواقع (184 مباراة بالدوري - 25 مباراة بكأس مصر - 4 بالسوبر المصري - 84 مباراة بالبطولات الأفريقية - 1 مباراة بكأس العالم للأندية - 3 مباريات بالبطولات العربية)، وسجل "الكابيتانو" 15 هدفًا فقط بالقميص الأحمر.









حقق حسام غالي 14 بطولة خلال مسيرته الكروية مع النادي الأهلي ( 4 بطولات دوري - 3 بطولات كأس مصر - 3 سوبر مصري - 2 دوري أبطال أفريقيا - 1 سوبر أفريقي 1 بطولة الكونفيدرالية).









لعب حسام غالي ضمن صفوف 6 أندية خلال مشواره الكروي:





- الأهلي (2000 - 2003)، (2010 - 2013)، (2014 - 2018): لعب 301 مباراة وسجل 15 هدف





- فينورد الهولندي (2003 - 2006): لعب معه 56 مباراة ، وسجل 3 أهداف





- توتنهام الإنجليزي (2006 -2009): لعب معه 34 مباراة وسجل 3 أهداف





- ديربي كاونتي الإنجليزي (2008): ولعب معه 16 مباراة ولم يسجل أي أهداف





- النصر السعودي (2009 - 2010) ، (2017): ولعب معه 26 مباراة وسجل هدف وحيد





- ليرس البلجيكي (2013 - 2014): لعب معه 32 مباراة وسجل هدف









حسام غالي لعب ضمن صفوف المنتخبات الوطنية في أعمار مختلفة، وحصد برونزية كأس العالم مع منتخب الشباب عام 2001 في واحد من أبرز إنجازات الكرة المصرية، بدأ "غالي" مسيرته مع منتخب مصر الأول عام 2002، وشارك مع منتخب الفراعنة في 74 مباراة دولية وسجل 4 أهداف وحصد لقب بطولة الأمم الافريقية عام 2010 مع المنتخب الوطني، وقاد المنتخب للتأهل لبطولة أمم أفريقيا 2017 بعد غياب 7 سنوات عن البطولة القارية، ولكن أزمته مع الأرجنتيني "كوبر" مدرب الفراعنة الحالي حرمته من التواجد في "الكان" مع المنتخب وظل بعيدًا حتي إعتزاله اليوم.









وخاض حسام غالي مباراته الأخيرة مع الأهلي أمام أياكس الهولندي مساء اليوم علي ملعب "هزاع بن زايد" وشارك لمدة 75 دقيقة في المباراة التي فاز بها المارد الأحمر 1/0، ليضع "غالي" حدًا لمسيرة كروية حافلة بالعديد من الإنجازات والبطولات.