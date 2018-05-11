غارات التحالف تهز عدداً من مواقع الحوثيين وتدمر منصة إطلاق الصاروخ الفاشل بصعدة

هزت انفجارات عنيفة عدداً من المواقع في صعدة، وعدداً من المحافظات والمديريات التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية، وذلك جراء غارات جوية مكثفة شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع عسكرية يسيطر عليها الحوثيون، ودمرت إحدى الغارات منصة إطلاق الصاروخ الفاشل الذي تم التصدي له صباح اليوم الجمعة بسماء جازان.





واستمر فشل الميليشيات الحوثية في استهداف الأراضي السعودية، وذلك من خلال إرسال صواريخ باليستية من نوع سكود، حيث أسقط أحدها صباح اليوم في سماء مدينة جازان بعد أن تصدى منسوبو قوات الدفاع الجوي السعودي له. حسب صحيفة "سبق"





وشعر أهالي منطقة جازان بصوت دوي انفجار عنيف في سماء جازان، وذلك بسبب التصدي للصاروخ المعادي بصواريخ باتريوت.





وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد ركن تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة السادسة و ثلاثين دقيقة (30. 18) من مساء اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.





وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.





وقال المالكي: "إن هذا العمل العدائي من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وان إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".







