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مكافأة مضاعفة لـ "أهلي 2002" بعد التتويج بدوري القطاعات

الجمعة 11/مايو/2018 - 09:27 م
مكافأة مضاعفة لـ أهلي 2002 بعد التتويج بدوري القطاعات
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علي نبوي
 

 

قرر د. عمرو أبو المجد، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، صرف مكافأة مضاعفة للاعبي فريق «2002»، بعد فوزهم على الزمالك.

 

وكان فريق النادي لكرة القدم، مواليد 2002، قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 3- صفر، اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، وفاز بلقب دوري القطاعات.

 

كما قرر أبو المجد منح كل اللاعبين والجهاز الفني للفريق، مكافأة شخصية من جيبه الخاص، تقديرًا لما بذلوه من جهد طوال الموسم، وخلال مباراة القمة أمام الزمالك.

 

ويقود فريق أهلي 2002 تامر حفني مديرًا فنيًا، وأشرف طلبة مدربًا لحراس المرمى، وسعيد فتحي إداريًا.

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