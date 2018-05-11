ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الإسماعيلي يستعيد أمجاد المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعد غياب طويل

الجمعة 11/مايو/2018 - 09:26 م
الإسماعيلي يستعيد أمجاد المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعد غياب طويل
طباعة
علي نبوي
 

 

حجز الإسماعيلي بطاقة المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، بعدما نجح في ختام مشواره في الدوري الممتاز المصري محتلا المركز الثاني خلف الأهلي صاحب الصدارة.

 

ويعود الدراويش للمشاركة في بطولة إفريقيا بعد غياب دام 8 سنوات، بعد أخر مشاركة في نسخة عام 2010.

 

وقدم دراويش الكرة المصرية، موسما مميزا، حيث حافظ على مركز الوصافة لفترة طويلة على الرغم من المنافسة الشرسة من المصري صاحب المركز الثالث، والزمالك صاحب المركز الرابع.

 

وتأهل الإسماعيلي للبطولة الإفريقية، بعدما تعادل في مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي 1-1 حيث أبقى على فارق الـ5 نقاط مع تبقى مباراة وحيدة لأبناء بورسعيد أمام الأهلي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

 

وفيما يلي أرقام الإسماعيلي هذا الموسم :-

 

خاض الإسماعيلي 34 مباراة ، حقق الفوز في 19 مباراة ، وتعادل في 11 ، وتلقى الخسارة في 4 مباريات.

أحرز لاعبو الإسماعيلي 50 هدف، واستقبلت شباكهم 27 هدف.

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
0
x
21:00
1
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
1
x
19:00
1
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
0
x
18:00
0
أياكس أمستردام
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 9:40:02 PM