الإسماعيلي يستعيد أمجاد المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعد غياب طويل

حجز الإسماعيلي بطاقة المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، بعدما نجح في ختام مشواره في الدوري الممتاز المصري محتلا المركز الثاني خلف الأهلي صاحب الصدارة.

ويعود الدراويش للمشاركة في بطولة إفريقيا بعد غياب دام 8 سنوات، بعد أخر مشاركة في نسخة عام 2010.

وقدم دراويش الكرة المصرية، موسما مميزا، حيث حافظ على مركز الوصافة لفترة طويلة على الرغم من المنافسة الشرسة من المصري صاحب المركز الثالث، والزمالك صاحب المركز الرابع.

وتأهل الإسماعيلي للبطولة الإفريقية، بعدما تعادل في مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي 1-1 حيث أبقى على فارق الـ5 نقاط مع تبقى مباراة وحيدة لأبناء بورسعيد أمام الأهلي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وفيما يلي أرقام الإسماعيلي هذا الموسم :-

خاض الإسماعيلي 34 مباراة ، حقق الفوز في 19 مباراة ، وتعادل في 11 ، وتلقى الخسارة في 4 مباريات.

أحرز لاعبو الإسماعيلي 50 هدف، واستقبلت شباكهم 27 هدف.