تغريدات الفنانين..هنيدي يعلن انسحاب"أرض النفاق" من دراما رمضان

دون العديد من الفنانين، على مدار اليوم الجمعة، بعض من التدوينات المتعلقة بحياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، ومدى تأثيرها على جمهورهم، وذلك عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، حيث أبدى العديد من متابعيهم ردودًا مختلفة تجاه هذه التدوينات.

شريف رمزي يروج لـ"واكلينها والعة"

روج الفنان شريف رمزي لمسلسله الجديد" واكلينها والعة " والذي تقرر عرضه في شهر رمضان على قناة النهار، حيث نشر افيش له وهو يرتدي ملابس سوبر مان، معلقًا: "مسلسل واكلينها والعة علي شاشة النهار حصريا في رمضان في أول عرض تلفزيوني إخراج تغريد العصفوري وماري بادير وإنتاج شركة شادوز إيهاب السرجاني أحمد حلمي".

أحمد وفيق يشوق جمهوره بهذه الطريقة

نشر الفنان أحمد وفيق، بوستر مسلسله الجديد "أمر واقع"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على فضائية dmc.

وعلق "وفيق" على الصورة: "أول ما أقولك.. أمر واقع.. قنبلة ممثلين.. كل هؤلاء.. في مسلسل واحد".

نيللي كريم تشارك جمهورها صورة من"اختفاء"

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسل "اختفاء" المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل، قائلة"بعد تصوير 48 ساعة متواصلة".

مسلسل "اختفاء" بطولة نيللي كريم، هشام سليم، محمد ممدوح، وغيرهم من الفنانين، تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج شركة العدل جروب، ويعرض حصريًا على قناة "DMC" في رمضان المقبل.

انسحاب "هنيدي" من سباق دراما رمضان

وأعلن الفنان محمد هنيدي، تاجيل عرض مسلسل عرض ارض النفاق، ليخرج من السباق الرمضاني، بدون ذكر أسباب.

وقال هنيدي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "آسف يا جماعة انكوا مش هتقدروا تشوفوا مسلسلي أرض النفاق لأسباب لا يعلمها أحد.. كنت فرحان جدا بدعم الجمهور للمسلسل، بس واضح ان القناة كان لديها رأي تاني ومش عارف هكمل تصوير ولا لأ.. ماعرفش هنشوف بعض في أعمال قريبة ولا لأ.. لله الأمر من قبل ومن بعد واشوفكوا على خير".

نجاة الفنان محمد على رزق من حادث سير

تعرض الفنان محمد على رزق إلى حادث سير أثناء قيادة سيارته، مما أدى إلى تحطمها من الجزء الأمامي، ونشر صورة لسيارته، وعلق عليها: "الحمد لله رب العالمين قدر الله وماشاء فعل.. الحمد لله أنا كويس ومفيش فيا حاجه من فضل الله".