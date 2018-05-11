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حازم أبوشنب: قرار فتح معبر رفح عدة أيام "إنساني"

الجمعة 11/مايو/2018 - 09:28 م
حازم أبوشنب: قرار فتح معبر رفح عدة أيام إنساني
السفير حازم أبو شنب
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هدى عبدالرازق
 
قال السفير حازم أبو شنب، القيادي بحركة فتح، إن فلسطين تشهد استمرار للتظاهرات الرافضة للحصار الذي تفرضه إسرائيل على فلسطين عامة، وقطاع غزة بالأخص.

وأشار "أبو شنب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إلى أن القرار المصري بفتح معبر رفح قرار إنساني، ويأتي كمحاولة للتخفيف عن الفلسطينيين المتواجدين بقطاع غزة.

وأوضح أن هناك محاولات لاستدامة فتح المعبر، ولو من خلال آلية تسمح بفتحه بشكل متكرر من آن لآخر.
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