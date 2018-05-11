بلدي الخرج يطالب برفع البلدية لأمانة ويسعى للاستفادة من تجارب القصيم

أقر المجلس البلدي في محافظة الخرج، مطالبة وزارة البلديات برفع فئة بلدية المحافظة إلى أمانة، وتكليف لجنة لمتابعة هذا الطلب.





جاء ذلك في اجتماع المجلس الثلاثين الذي عقد مؤخراً برئاسة رئيس المجلس د.مصلح بن عبيد العنزي أمس، وبحضور أعضاء المجلس ومدير إدارة الحدائق معيض الحربي مدير إدارة الحدائق. حسب صحيفة "سبق"





وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس فهد العتيبي أن الاجتماع تضمن عددًا من القرارات، منها إقامة حملة توعوية إعلامية للمحافظة على الممتلكات العامة، وتكثيف الأمن التابع للبلدية في الحدائق العامة، مع توجيه لجنة الخدمات في المجلس البلدي لإعداد تقرير عن حالة الحدائق والخدمات المقدمة بها.





كذلك أقر المجلس تشجير بعض الشوارع (شارع سعيد بن زيد، وشارع حطين، وشارع عبدالرحمن بن عوف)، ودراسة تأهيل وادي الحنية وبلجان كمنتزه بري والمحافظة عليه من التعديات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.





وأضاف العتيبي أن المجلس البلدي يسعى لمخاطبة بلديات بريدة وعنيزة للاستفادة من التجارب في مشروع سوق الأنعام وتصنيف المطاعم.





كما أقر المجلس استدعاء المقاول المنفذ للسوق الغربي للاجتماع مع المجلس البلدي لمناقشة تعثر المشروع، كذلك المقاول المنفذ لمشروع جسور المشاة للاجتماع مع لجنة المشاريع لمناقشة تعثر المشروع، مع طلب الإفادة عن مشروع تحسين ومعالجة بيئة الأودية بالخرج، ومشروع تطوير البيئة العمرانية المحاذية للأودية.





وأشار متحدث بلدي الخرج إلى أن المجلس حث البلدية على سرعة طرح المشاريع التي تمت الموافقة على سحبها، مع مخاطبتها لتزويد المجلس بدراسة تأهيل طريق الملك عبدالله، مع استدعاء المقاول المكلف بالدراسة؛ لعرضها على المجلس في أقرب جلسة، أيضاً تزويد المجلس بتصاميم متعددة لكل دوار ليتسنى اختيار التصميم المناسب.







