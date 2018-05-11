"الصناعة" عن زيادة أسعار تذاكر المترو: "قرار عشوائي"

علق الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، وكيل وزارة التجارة والصناعة، على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، قائلًا: "قرار عشوائي".



وأضاف "عبدالمطلب"، خلال حواره مع فضائية "ltc" مساء الجمعة، أن بعض الإجراءات تتخذ بطريقة عشوائية، موضحًا أن القرارات الفوجائية بين يوم وليلة يشكك المستثمرين والصناع.



وأكد أنه يجب أن يكون هناك مجموعة أهداف معروضة وواضحة، حتى لا يتفاجئ البعض، مشددًا على ضرورة وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

