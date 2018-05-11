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مدير "صحة حائل" يكلف "النعيس" مشرفًا على إدارة الغدد الصماء والسكر

الجمعة 11/مايو/2018 - 09:19 م
مدير صحة حائل يكلف النعيس مشرفًا على إدارة الغدد الصماء والسكر
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الفجر السعودي
 
صدر قرار مدير صحة حائل، الدكتور حمود فهد الشمري، بتكليف الدكتور مشعل عبدالله النعيس مشرفًا على إدارة الغدد الصماء والسكر بمنطقة حائل.

ويُعدُّ "النعيس" من الحاصلين على شهادة الدكتوراه بالصيدلة الإكلينيكية (تخصص طب باطنة وسكري)، ويشغل حاليًا - إضافة لعمله الجديد - منصب مساعد مدير مستشفى الملك سلمان التخصصي للخدمات الطبية المساعدة، وهو عضو فعال بالمجلس المهني للصيادلة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وشغل نائب مدير الرعاية الصيدلية بمنطقة حائل، ومدير مستشفى النساء والولادة بمنطقة حائل من عام 2004 إلى 2006.


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