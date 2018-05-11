مدير مركز طيبة ساخرًا من متحدث جيش الاحتلال: "لم صورك ياض"



وسخر "رفعت"، خلال تقديمه برنامجه المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة من الصورة قائلًا: "لم صورك ياض يا افيخاي.. هو انت شغال في وحدة التجسس!"، مشيرًا إلى أن المتحدث باسم الاحتلال دائما يثير البلبلة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، لإثارة الرأي العام في مصر .



وأضاف أن معظم الصفحات الإسرائيلية بالعربية موجهة، مناشدا الشباب توخي الحذر من تلك الصفحات.



عرض الدكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للدراسات والأبحاث السياسية، صورة للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وحدة التجسس 8200.