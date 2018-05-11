مدير مركز طيبة يعرض فيديو مسرب من داخل أخطر وحده تجسس إسرائيلية



وقال رفعت خلال برنامجه المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أن الفيديو هو لمراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور جميع أفراد الوحدة، لافتًا إلى أن الوحدة تعتبر "السوبر".



وأضاف: "الإسرائيليين يحاولون أن ينسوا العلقة التي تلقوها عام 1973".



عرض الدكتور أحمد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية، مقطع فيديو مسرب من داخل آخطر وحدة تجسس إلكتروني بإسرائيل.