عاجل.. العثور على أسلحة إسرائيلية مع الإرهابيين في دمشق

حقق الجيش السوري، المدعوم من التحالف الدولي للقوات الحكومية، مكاسب هائلة في دمشق في الأشهر الأخيرة، حيث حرر منطقة الغوطة الشرقية بالكامل عبر عملية دمشق الفولاذية، واستعاد أجزاء من الأراضي في جنوب دمشق، حيث كانت تسيطر جماعة داعش الإرهابية هناك.





وسلم إرهابيون في بلدات، بابل، وييلدا، وبيت سحم، في جنوب دمشق، "أسلحة متوسطة وثقيلة" إلى الجيش السوري يوم الجمعة، وفقاً لتقارير وكالة الأنباء العربية السورية (سانا). بمحافظة إدلب كجزء من صفقة النقل المتفق عليها.





وقال مراسل "سانا"، إن المسلحين سلموا مجموعة من الأسلحة بما فيها الأسلحة التي تنتجها إسرائيل. وتشمل قائمة الأسلحة التي تم التخلي عنها؛ الأسلحة الرشاشة، وبنادق القنص، وقذائف الهاون، والمتفجرات البدائية، والألغام الأرضية.





واتهمت كل من إيران وسوريا، إسرائيل بمساعدة الإرهابيين، بما في ذلك متعصبو "داعش"، في سوريا، وخاصة في دمشق وقرب مرتفعات الجولان.





ووصفت طهران هجوم قوات الدفاع الإسرائيلية على سوريا في 10 مايو بمحاولة تل أبيب الأخيرة لمساعدة الإرهابيين في البلاد، الذين عانوا سلسلة من الهزائم على أيدي قوات الحكومة السورية، بدعم من حلفائهم الروس والإيرانيين.





وأضاف المراسل، أن بعض هذه الأسلحة قد استخدم في الهجمات الأخيرة على المنشآت المدنية والعسكرية في دمشق.





وفي وقت سابق من اليوم، أطلق إرهابيون في منطقة أخرى من جيب دمشق الجنوبية صواريخ على حي تسيطر عليه الحكومة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر مطلع في قيادة شرطة دمشق.



