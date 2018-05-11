سياسي عراقي: "الأحزاب الدينية" قسّمت المجتمع.. والشعب أدرك فسادها

قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، حميد الكفائي، إن هناك حالة من الاستياء والتذمر واضحة في الشارع العراقي من الأحزاب الدينية بشكل عام، مؤكدا أن تلك الأحزاب أخفقت في كل شيء، سواء في بناء دولة عصرية حديثة أو في بناء مؤسسات الدولة أو في إدارة الاقتصاد، بينما نجحت في تقسيم المجتمع العراقي إلى طوائف وملل ونحل متصارعة.





وأضاف الكفائي خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية لينا مسلم، أن الأحزاب الدينية لم تعد مقبولة في العراق، لا دينياً ولا شعبياً ولا دولياً، مشيرا إلى أن الشعب العراقي تلقى كل الضربات والمآسي خلال السنوات الـ 13 الماضية بسبب أداء تلك الأحزاب السيء واستحواذها على المال العام وفسادها وعدم قدرتها على ادارة المؤسسات والاقتصاد وتقديم الخدمات وحفظ الأمن، لافتا أن الشعب العراقي يتوجه حاليا توجه جديد.



