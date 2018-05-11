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شريف إكرامي يعلق على اعتزال حسام غالي

الجمعة 11/مايو/2018 - 09:15 م
شريف إكرامي يعلق على اعتزال حسام غالي
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علي نبوي
 


قال شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن يوم تكريم حسام غالي قد يكون في نظر البعض مهرجًانا واحتفالية، ولكن بالنسبة لي هو يوم حزين.

 

وأضاف «إكرامي»: «غالي عِشرة طويلة، تزاملنا معًا في الناشئين بالأهلي، وفينورد الهولندي، والفريق الأول بالنادي. سعيد أنني شاركت في مهرجان اعتزاله، ولكن حزين لأنني سأفتقده في الملاعب».

 

وواصل حارس الأهلي كلامه، قائلا: «الأهلي لا يقف على لاعب، ولكن هناك شخصيات دائمًا ما تجد صعوبة في البحث عن بديل لها: لاعبون لديهم الكاريزما القيادية، وهو ما ينطبق على “غالي”».

 

كان حسام غالي، قد اعتزل كرة القدم مساء اليوم، الجمعة، في مهرجان ضخم شهد مباراة كبرى بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفريق أياكس أمستردام الهولندي، على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، ونجح الأهلي في الفوز بهدف بلا رد سجله صلاح محسن.

 

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