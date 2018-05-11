تعويض بلحاج.. تناقض بريطاني صريح
الجمعة 11/مايو/2018 - 09:15 م
هدى عبدالرازق
اعتذرت بريطانيا لـ عبدالحكيم بلحاج أحد المطلوبين على قوائم الإرهاب ومؤسس تنظيم إرهابي ينتمي لتنظيم القاعدة، وقدمت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، اعتذارًا رسميًا وقدمت تعويضَا ماليًا بنصف مليون جنيه إسترليني له.
يذكر أن بريطانيا سلمت بلحاج إلى الرئيس الليبي معمر القذافي، لضلوعه في تنفيذ هجمات إرهابية في ليبيا.
يذكر أن بريطانيا سلمت بلحاج إلى الرئيس الليبي معمر القذافي، لضلوعه في تنفيذ هجمات إرهابية في ليبيا.
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