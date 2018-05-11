تعويض بلحاج.. تناقض بريطاني صريح



يذكر أن بريطانيا سلمت بلحاج إلى الرئيس الليبي معمر القذافي، لضلوعه في تنفيذ هجمات إرهابية في ليبيا.



اعتذرت بريطانيا لـ عبدالحكيم بلحاج أحد المطلوبين على قوائم الإرهاب ومؤسس تنظيم إرهابي ينتمي لتنظيم القاعدة، وقدمت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، اعتذارًا رسميًا وقدمت تعويضَا ماليًا بنصف مليون جنيه إسترليني له.