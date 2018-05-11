طرح "اتفائلوا بالخير" لـ ياسمين علي من مسلسل "أمر واقع" (فيديو وصور)

طرحت شركتي أروما ستوديوز - تامر مرتضى- ويونايتد بروس ستوديوز - وليد صبري- الأغنية الدعائية وأغنية مقدمة مسلسلسهم الرمضاني الجديد "أمر واقع" والذي سيذاع عبر شبكة قنوات الدي ام سي . وقنوات روتانا دراما و art حكايات والقاهرة والناس لعرض مسلسلهم الرمضاني " أمر واقع" ليصبح عدد القنوات التي تعرضه حتى الان أربعة قنوات.

على صعيد اخر يواصل المخرج محمد اسامة تصويرحلقات المسلسل.





وكانت الشركة قد طرحت مؤخرا ملصقات اعلانية تسويقية لكل من ابطال مسلسلها الرمضاني الجديد "امر واقع" الذي سيتم عرضه في شهر رمضان القادم .





الملصقات الاعلانية تم طرحها عبر الصفحة الرسمية للعمل عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.وكانت الشركة قد استطاعت أن تحشد نخبة من النجوم لبطولة العمل الذي يكتبه الدكتور محمد رفعت، ويخرجه محمد أسامة.



ويشارك في بطولته كل من كريم فهمي ونجلاء بدر وريم مصطفى وأحمد وفيق ودينا فواد وأحمد فتحي وميدو عادل والفنانة ملك قورة ونهي عابدين ومحمود البزاوي ونيقولا معوض ، بالإضافة للنجم الكبير نبيل الحلفاوي.





