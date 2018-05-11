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أستاذ فقه: المجتمع الذي ينظر إلى المطلقة نظرة سيئة "جاحد"

الجمعة 11/مايو/2018 - 09:12 م
أستاذ فقه: المجتمع الذي ينظر إلى المطلقة نظرة سيئة جاحد
الدكتور صبري عبدالرؤوف
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الشريعة الإسلامية قسمت المرأة إلى قسمين؛ السيدات، والأبكار.

وأكد "عبدالرؤوف"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "ltc" مساء الجمعة، أن أي مجتمع ينظر إلى المطلقة نظرة سيئة فهو جاحد القلب، ومتبلد المشاعر.

وأوضح أنه لا يوجد فرق بين المطلقة وغير المطلقة، وقد تكون المطلقة طلقت ظلمًا وعدوانًا، متابعًا: "المطلقات والأبكار سواء، وعلى المجتمع أن يتعامل مع المجتمع كما يتعامل مع البكر".
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