فصل الكهرباء عن 5 قرى بالحامول لإجراء الصيانة

أعلنت شركة الكهرباء بكفر الشيخ، برئاسة المهندس عاصم القطان، مدير عام الشركة، عن فصل التيار الكهربائى،عن 5قرى بمركز الحامول، غدًا السبت، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة للمحولات الكهربائية وخطوط الجهد المتوسط.



وقال المهندس ايمن موسى، رئيس شركة كهرباء الحامول، انه ستم فصل الكهرباء عن 5قرى بمركز الحامول،وهى "تيره محطه 5،ايطاليا،محوﻻت المجاز، محوﻻت الحلميه، 10 منصور"، منذ الثامنة صباحًاحتى الخامسة مساءا، على ان تعود الكهرباء فى الخامسة مساءًا وذلك عقب الانتهاء من عمليات الصيانة الدورية بالمركز.



اضافت الشركة،انه فور الانتهاء من إجراء الصيانة، وتكبير مقطع موصلات خط الجهد المتوسط الرئيسى، سيعود التيار الكهربائى لتلك القرى.