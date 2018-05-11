بالصور.. وزير الرياضة يحضر نهائي دوري كرة القدم الأمريكية

حرص المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، على حضور المباراة النهائية لدوري رجال كرة القدم الأمريكية للعام الحالي 2018، والمقام حاليًا على ملاعب المركز الأولمبي بالمعادي بين فريقي كايرو ولفز وهيل هاوندز.

وأشاد وزير الرياضة بتجربة الائتلاف المصري لكرة القدم الامريكية التي تبنها بعض شباب مصر الطامحين لنشر لعبتهم المحببة، مؤكدا أنه لن يدخر مجهودا لمساعدتهم في نشر اللعبة التي ظهرت شعبيتها في امتلاء مدرجات المركز الاولمبي بالمعادي.

وأضاف "عبد العزيز" أنه على أتم استعداد للتعاون مع منظمي اللعبة في مصر لمنحهم كافة الملاعب التي تشرف عليها وزارة الرياضة لاستخدامها من أجل انتشار أسرع للعبة خلال الفترة المقبلة.

وكانت سيدات فريق كايرو وريرز قد تغلبت في المباراة النهائية على فريق كايرو ولفز بنتيجة 19 - 12.