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محمود سعد يشكر وزير التعليم على الهواء.. لهذا السبب

الجمعة 11/مايو/2018 - 09:08 م
محمود سعد يشكر وزير التعليم على الهواء.. لهذا السبب
الإعلامي محمود سعد
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داليا الحسين
 
أشاد الإعلامي محمود سعد، بقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، باستثناء المدارس التجريبية من المنظومة الجديدة للتعليم.

وأكد "سعد"، خلال تقديمه برنامج "باب الخلق"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الجمعة أنه لا بد من تطوير التعليم بحيث يواكب العصر ويعتمد على الفهم، متابعا: "تحية لوزير التعليم أنه انصت لأولياء الأمور.. والله ما نجا مسئول إلا إذا انصت لصاحب الشأن حتى لو كان هرتلة".
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