ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حسام عاشور يوجه رسالة إلى "غالي"

الجمعة 11/مايو/2018 - 09:06 م
حسام عاشور يوجه رسالة إلى غالي
طباعة
الفجر الرياضي
 

حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن حسام غالي من أفضل اللاعبين الذين شارك معهم في الأهلي.


وأشار إلى أنه على المستوى الشخصي يدرك معنى أن يكون غالي قائدًا، كما يعلم مدى عشقه «للفانلة الحمراء».

 

وأكّد أنه توقع الحضور الجماهيري في مهرجان الاعتزال، وأنه على المستوى الشخصي حزين بسبب اعتزال «غالي»، ويتمنى له التوفيق في خطواته المقبلة، بعد نهاية مشواره كلاعب.

 

وشدد عاشور على أنه يتذكر موقفًا لا ينساه لـ«غالي» وهو مشهد بكائه أثناء الاجتماع الذي عقده مع اللاعبين قبل مباراة السوبر، خاصة وأن الفريق كان يسير خلال تلك الفترة بصورة غير طبيعية، ويحتاج إلى الفوز بالبطولة.

 

ووجّه عاشور كلمة إلى حسام غالي، قائلا: «أقول لـ”غالي” أفقتدك يا “كابيتانو”، وأنا على المستوى الشخصي تشرفت باللعب إلى جوارك».

 

كان حسام غالي، قد اعتزل كرة القدم مساء اليوم، الجمعة، في مهرجان ضخم شهد مباراة كبرى بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفريق أياكس أمستردام الهولندي، على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، ونجح الأهلي في الفوز بهدف بلا رد سجله صلاح محسن.

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
0
x
21:00
1
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
1
x
19:00
1
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
0
x
18:00
0
أياكس أمستردام
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 9:40:02 PM