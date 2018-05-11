أبرز وأهم أخبار اليوم الجمعة 11/5/2018 في محافظة القليوبية

شهدت محافظة القليوبية اليوم الجمعة، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها،حيث تمكن مجلس مدينة طوخ من السيطرة على انفجار وقع بأحد خطوط المياه الرئيسية بجوار مزلقان زكي على الطريق الزراعي السريع، بمدينة طوخ.



وقال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية،ان عملية توريد الأقماح للصوامع والشون بنطاق دائرة المحافظة تسير بانتظام،مشيرًا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 80 الف طن تقريبا.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتعاون مع لجنة المصالحات من انهاء الصلح بين عائلتى «الشواربية» و«الترساوي»، وذلك فى الخصومة الثأرية بين أفراد العائلتين بطوخ، حيث عقد اللواء إيهاب خيرت مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية ولأول مرة بالمحافظة مع أعضاء لجنة المصالحات ورءوس العائلات وبين طرفى النزاع تم خلالها تقديم الكفن لأهل المتوفى بحضور اللواء عبد العزيز سمير مساعد مدير الأمن والعميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ، والمقدم أحمد سامي رئيس مباحث طوخ والرائد عبد المنعم خشبة مدير مكتب مدير الأمن.



وأعلن أهالى قرية أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، تضامنهم مع جهود وزارة الداخلية ومديرية أمن القليوبية، ودعمهم للشرطة وجهودها في مواجهة العناصر الجنائية وتجار المواد المخدرة والصادر ضدهم أحكام جنائية.





