متحدث "التحالف": لن تُقبل أية مبادرات حوثية لحل سياسي في اليمن (فيديو)

أكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أنه لن تُقبل أية مبادرات حوثية لحل سياسي في اليمن ما لم تكن في إطار قرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني اليمني.





وتوقع المالكي أن ينخفض الدعم الإيراني للحوثيين بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران. حسب صحيفة "سبق"





وبيّن المالكي في حديثه لقناة الحرة أن التحالف مستمر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإعادة الشرعية في اليمن، وأن أزمة "سقطرى" كانت بسبب اختلاف وجهات النظر بين الإمارات والحكومة اليمنية. مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على وضع آلية للتنسيق الشامل والمشترك.





وقال المالكي: إن التحالف والحكومية الشرعية يؤكدان توحُّد الأهداف والرؤى التي انطلقت من أجلها "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" حتى تحرير الأراضي اليمنية كافة، وإعادة الشرعية.







