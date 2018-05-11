في الصين.. مستشفى تبتكر طريقة لجعل العاملين "مبتسمين" دائماً!

طالب مديرون في مستشفى بمدينة هاندان الصينية العاملين به في مجال التمريض بأن يمارسوا الطريقة الصحيحة للابتسام، لإظهار أسنانهم ناصعة البياض، وذلك من خلال وضع عود تناول الطعام الصيني بين أسنانهم.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "العرب" اللندنية، فإنه من الشائع بين الممرضين والممرضات بالمستشفى أنهم يعملون بجد وغالبًا ما لا يشعرون بالحاجة إلى الابتسام أثناء عملهم، إلا أنه صار لديهم حاليا طريقة تجعلهم يبتسمون.





وأشارت الصحيفة اللندنية إلى أن استخدام أعواد الطعام الصينية من أجل الابتسام منتشر على نطاق واسع في قطاع الخدمات بجمهورية الصين الشعبية، ولا سيما بين المضيفين والمضيفات في الطائرات والقطارات.





وذكرت الصحيفة اللندنية أنه يتم وضع عود تناول الطعام بالفم، لرفع زوايا الفم وإبراز الأسنان.